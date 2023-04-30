Под прицелом даже Инстасамка: что ждет нечистых на руку блогеров-должников

Егор Крид. Фото: соцсети 

На бизнесе Лерчек и Елены Блиновской проверки не заканчиваются.

Стало известно, что блогеров-миллионников будут проверять на предмет укрытия от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Могут даже прийти к исполнителю Егору Криду. Сообщается, что уже составлен «черный» список из тех, к кому могут нагрянуть в ближайшее время правоохранительные органы.

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В список, составленный МВД, попали 32 крупных российских блогера. Кроме Егора Крида, проверить на отмывание денег могут Инстасамку и Гусейна Гасанова. Об этом заявили в Телеграм-канале Mash.

К слову, утверждается что данные мероприятия были запланированы еще до результатов обыска имущества блогеров Лерчек и Еленой Блиновской.

Напомним, ранее Тина Канделаки высказалась о Елене Блиновской, которую уже проверили налоговые службы.

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