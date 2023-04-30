«Делала куда более аморальные вещи»: дочь Глюкозы поделилась секретами родительницы

Наследница Глюкозы – Лидия Чистякова – сравнила свое поведение с маминым в том же возрасте.

По словам Чистяковой, родительница вела себя еще более бунтарски.

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«Моя мама говорит, что во времена своей молодости делала куда более аморальные вещи, чем я сейчас. Но и меня некоторые называют бунтарем. Согласна ли я с этим? Думаю, в какой-то момент жизни так и было, но сейчас я максимально далека от всего этого и просто спокойненько живу, работаю, встречаю новых людей и плыву по течению», – рассказала дочь Глюкозы.