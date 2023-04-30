«Делала куда более аморальные вещи»: дочь Глюкозы поделилась секретами родительницы

Наследница Глюкозы – Лидия Чистякова – сравнила свое поведение с маминым в том же возрасте.
По словам Чистяковой, родительница вела себя еще более бунтарски.
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«Моя мама говорит, что во времена своей молодости делала куда более аморальные вещи, чем я сейчас. Но и меня некоторые называют бунтарем. Согласна ли я с этим? Думаю, в какой-то момент жизни так и было, но сейчас я максимально далека от всего этого и просто спокойненько живу, работаю, встречаю новых людей и плыву по течению», – рассказала дочь Глюкозы.
Дочь Глюкозы не любит, когда ее сравнивают с мамой. Лидия считает, что они с родительницей слишком разные.
«А мама… Нас с ней сравнивают постоянно, с этим я уже смирилась, но все же мы очень разные, отличаемся восприятием мира, характерами, даже стилем музыки. По моему мнению, мы слишком непохожи, чтобы нас сравнивать», – добавила артистка в беседе с moslenta.ru.
Напомним, ранее отказавшаяся быть девочкой дочь Глюкозы просила называть себя другим именем.