Раскрылась причина смерти Сергея Колесникова

Сергей Колесников. Фото: кадр из фильма 

Причину подтвердили родственники артиста.

Стала известна причина смерти телеведущего Сергея Колесникова.

Напомним, утром 29 апреля не стало ведущего программы «Фазенда» на Первом канале Сергея Колесникова.

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Сын скончавшегося на 69-м году жизни актера подтвердил смерть близкого. Причиной смерти стал инсульт. Врачи не успели спасти артиста, сыгравшего в кинокартинах «Движение вверх» и «Союз спасения». К слову, перед смертью телеведущего госпитализировали в институт Склифосовского. Об этом заявили в телеграм-канале iz.ru.

Напомним, Сергей Колесников получил любовь зрителя после игры в культовом фильме «Крепкий орешек». Артист исполнил роль коррумпированного чиновника Виктора Чагарина.

 

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