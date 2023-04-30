«На себя не похожа»: преобразившаяся Пегова в платье оверсайз с цветочным принтом подверглась критике

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Каждый год она пополняет свою копилку с работами. Многие любят ее за роль в сериале «Акушерка». А также актриса не ра участвовала в телевизионных шоу. За последние два года она постройнела. Теперь звезда все чаще носит короткие платья.
Но не всем преображение Ирины по душе. На этот раз она отправилась на прогулку по Красной площади, надев женственное платье оверсайз. Наряд с цветочным принтом скрыл фигуру актрисы. Она дополнила образ бархатными лоферами. Пеговой также сделали тугой хвост и макияж с акцентом на глазах.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что на этот раз многие подвергли артистку критике. Ее наряд вызвал бурную реакцию. «На себя не похожа», «Не ваш фасон платья, извини», «Макияж и прическа не нравятся», «Если критику воспринимаете адекватно, то ни прическа, ни макияж, ни платье — это все не ваше», «Ирина, никогда не одевайте это платье. Такая роскошная и тут вот это вот», «Не худейте больше», — стали писать подписчики.