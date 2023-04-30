«На себя не похожа»: преобразившаяся Пегова в платье оверсайз с цветочным принтом подверглась критике

Но не всем преображение Ирины по душе. На этот раз она отправилась на прогулку по Красной площади, надев женственное платье оверсайз. Наряд с цветочным принтом скрыл фигуру актрисы. Она дополнила образ бархатными лоферами. Пеговой также сделали тугой хвост и макияж с акцентом на глазах.

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