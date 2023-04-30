51-летняя Кудрявцева в прозрачной блузке сверкнула прелестями в нижнем белье: глаз не оторвать

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Телеведущая восхитила поклонников пикантным нарядом.

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в России. Блондинка ведет такие шоу, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». В 51 год она не перестает следить за фигурой, а стилисты подбираю для нее женственные и модные образы.

На этот раз Лера предстала в смелом наряде. Она облачилась в брюки клеш и прозрачную блузку. Телеведущая засветила прелести фигуры и черный лифчик. Образ также дополнил атласный корсет. Кудрявцева не покрасовалась перед камерой в этом аутфите. Она похвасталась стройностью. 

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Поклонники удивились такому выбору. Однако Лера получила множество восхищенных комплиментов. «Ох, какая», «Как вам идет», «Это ваш лук», «Фигурка кукольная», «Ну шикарно выглядите в свои годы», «Вообще не стареете», «Ого, какая талия», «Смело и красиво», — стали писать подписчики.

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

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