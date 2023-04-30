51-летняя Кудрявцева в прозрачной блузке сверкнула прелестями в нижнем белье: глаз не оторвать

На этот раз Лера предстала в смелом наряде. Она облачилась в брюки клеш и прозрачную блузку. Телеведущая засветила прелести фигуры и черный лифчик. Образ также дополнил атласный корсет. Кудрявцева не покрасовалась перед камерой в этом аутфите. Она похвасталась стройностью.

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