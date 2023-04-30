Мария Горбань в лифе-бандо засветила свои упругие полушария груди: даже загара нет на «наливных яблочках»

Мария Горбань уже много лет снимается в кино. Зачастую она играет светских львиц и роковых красавиц. Не раз ей приходилось примерять на себя роль жены Дмитрия Нагиева. Она многих покорила образом из сериала «Кухня». Но в настоящей жизни актриса счастлива в браке с фотографом Кириллом Зоткиным и растит двоих детей.
На этот раз Мария снова улетела на Шри-Ланку с близкими. Она наслаждается отдыхом на острове. Актриса поделилась новыми кадрами, покрасовавшись в купальнике лимонного цвета. Лиф-бандо сполз вниз, оголив упругие полушария груди. Горбань не стала прикрывать свои прелести, загорая на пляже. Звезда засветила следы от загара.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит мама двоих детей. Ее осыпали комплиментами. «Ну прям нимфа», «Какой шикарный купальник», «Просто слов нет», «Вписались в пейзаж», «До чего хороша», «А лифчик вот-вот спадет», «Грудь — наливные яблочки», — стали писать в Сети.