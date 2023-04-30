Мария Горбань в лифе-бандо засветила свои упругие полушария груди: даже загара нет на «наливных яблочках»

На этот раз Мария снова улетела на Шри-Ланку с близкими. Она наслаждается отдыхом на острове. Актриса поделилась новыми кадрами, покрасовавшись в купальнике лимонного цвета. Лиф-бандо сполз вниз, оголив упругие полушария груди. Горбань не стала прикрывать свои прелести, загорая на пляже. Звезда засветила следы от загара.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»