«Такая взрослая и мудрая»: Алсу показала свою дочку Микеллу в день ее 15-летия – уже невеста

На этот раз Алсу решила поделиться снимками с Микеллой, которой исполнилось 15 лет. Она поздравила ее с днем рождения. Певица показала архивное фото, на котором держит на руках крохотных дочек. А также она выложила кадр, на котором повзрослевшая именинница позирует в белом платье.

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