«Такая взрослая и мудрая»: Алсу показала свою дочку Микеллу в день ее 15-летия – уже невеста

Алсу большую часть жизни выступает на сцене. Она прославилась в юном возрасте. И теперь в 39 лет певица продолжает строить карьеру. При этом она стала многодетной мамой. Артистка в браке с Яном Абрамовым родила дочек Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля. Своих наследников звезда оберегает от лишнего внимания.
На этот раз Алсу решила поделиться снимками с Микеллой, которой исполнилось 15 лет. Она поздравила ее с днем рождения. Певица показала архивное фото, на котором держит на руках крохотных дочек. А также она выложила кадр, на котором повзрослевшая именинница позирует в белом платье.
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Алсу с дочками. Фото: соцсети звезды
«С днем рождения, моя крошка! Как быстро летит время.. сегодня тебе уже 15! Ты порой такая взрослая и мудрая, а я, наоборот, хочу пожелать тебе как можно дольше не терять эту юношескую наивность, открытость и веру в чудеса!
Будь здоровой и пусть жизнь будет наполнена удивительными и счастливыми мгновениями! Лети, твори, люби и верь в себя. Happy birthday Mimishka! Love you to the moon and back», – написала звезда.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что она унаследовала мамину красоту и уже такая большая, что может быть невестой.
Микелла Абрамова. Фото: соцсети звезды