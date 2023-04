«Такая взрослая и мудрая»: Алсу показала свою дочку Микеллу в день ее 15-летия – уже невеста

«С днем рождения, моя крошка! Как быстро летит время.. сегодня тебе уже 15! Ты порой такая взрослая и мудрая, а я, наоборот, хочу пожелать тебе как можно дольше не терять эту юношескую наивность, открытость и веру в чудеса!

Будь здоровой и пусть жизнь будет наполнена удивительными и счастливыми мгновениями! Лети, твори, люби и верь в себя. Happy birthday Mimishka! Love you to the moon and back», – написала звезда.