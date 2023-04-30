«Задарили конфетами»: Прилучный привел подросшую дочку Муцениеце на свою работу (видео)

Примечательно, что у Павла есть двое детей от первого брака: сын Тимофей и дочка Мия. Он старается уделять им время. Муцениеце часто привозит их экс-мужу, когда сама уезжает на съемки. На этот раз актер решил взять детей с собой на работу. Он запечатлелся с Мией, которая лакомилась леденцом.

«Ми/ха приехала сегодня ко мне на работу и ее просто задарили конфетами – везет», – заявил артист.

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