«Задарили конфетами»: Прилучный привел подросшую дочку Муцениеце на свою работу (видео)

Павел Прилучный уже много лет строит карьеру в кино. Он стал особенно популярным после выхода сериала «Мажор». Актер был в браке с Агатой Муцениеце, но они расстались в 2020 году. А спустя два года он снова женился. Его избранницей стала коллега Зепюр Брутян. Теперь пара ждет ребенка.
Примечательно, что у Павла есть двое детей от первого брака: сын Тимофей и дочка Мия. Он старается уделять им время. Муцениеце часто привозит их экс-мужу, когда сама уезжает на съемки. На этот раз актер решил взять детей с собой на работу. Он запечатлелся с Мией, которая лакомилась леденцом.
«Ми/ха приехала сегодня ко мне на работу и ее просто задарили конфетами – везет», – заявил артист.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Павел Прилучный с дочкой. Фото: соцсети звезды
А домой Павел вез детей в машине. Он показал, как веселил их. Актер пел с сыном и дочкой, пока они ехали домой. Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Прилучный хороший отец. «Ну как это мило», «Главное, что о детях заботятся», «Скоро будет трое», — стали писать в Сети. Напомним, что Брутян находится на последнем сроке беременности. Пол будущего малыша пара скрывает.