«Вот где парижские круассаны»: пополневшая Клава Кока в тугих велосипедках подразнила мощными бедрами

На этот раз Клава решила возобновить тренировки. Она призналась, что поправилась в Париже. Певица облачилась в кроп-топ и тугие велосипедки с принтом. Она подчеркнула свои округлившиеся бедра и мягкий животик. Кока не скрыла бока, появившиеся после отпуска. Она позировала в лучах солнца.

«Пришла сгонять парижские круассаны», – заявила блондинка.

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