«Вот где парижские круассаны»: пополневшая Клава Кока в тугих велосипедках подразнила мощными бедрами

Клава Кока уже давно стала популярной певицей. Она больше 5 лет выступает на сцене. Армия ее поклонников только растет. Блондинка регулярно выступает в смелых нарядах. В 26 лет она мечтает о свадьбе и детях. Артистка успела стать завидной невестой. На днях она вернулась после поездки во Францию.
На этот раз Клава решила возобновить тренировки. Она призналась, что поправилась в Париже. Певица облачилась в кроп-топ и тугие велосипедки с принтом. Она подчеркнула свои округлившиеся бедра и мягкий животик. Кока не скрыла бока, появившиеся после отпуска. Она позировала в лучах солнца.
«Пришла сгонять парижские круассаны», – заявила блондинка.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие отметили, что артистка выглядит еще соблазнительнее. «Ого, какие формы», «А может оставим так?», «Сочная со всех сторон», «Девушки с формами круче», «Ох, что за чикуля», «Вот где парижские круассаны», «А велосипедки сели в облипку», — стали писать в Сети.