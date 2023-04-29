Бузова в соблазнительном топе и юбке с экстремальным разрезом щегольнула в Барселоне: снова без белья

А 29 апреля Ольга оказалась за границей. Она совершила два перелета, чтобы добраться до Барселоны. Артистка сразу отправилась на прогулку, а вечером устроила романтичный ужин в компании друга Никиты. Она облачилась в облегающий топ с голым плечом и длинную юбку с экстремальным разрезом. От белья звезда отказалась.

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