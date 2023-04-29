Бузова в соблазнительном топе и юбке с экстремальным разрезом щегольнула в Барселоне: снова без белья

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает строить карьеру на сцене и вести популярны шоу. К 37 годам артистка успела стать богатой и знаменитой. Лишь в личной жизни она пока не смогла обрести счастье. При этом звезда мечтает о семье. Она регулярно облачается в смелые наряды, чтобы привлекать внимание.
А 29 апреля Ольга оказалась за границей. Она совершила два перелета, чтобы добраться до Барселоны. Артистка сразу отправилась на прогулку, а вечером устроила романтичный ужин в компании друга Никиты. Она облачилась в облегающий топ с голым плечом и длинную юбку с экстремальным разрезом. От белья звезда отказалась.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что ее фигура стала привлекательнее. «Классный образ», «Ну вот тут все в пределах разумного», «И даже без белья не выглядит вульгарно», «Сочная и высокая такая», «Фигурка шикарная», «Ох, что за виды», — стали писать в Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды