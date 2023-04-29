Ирина Шейк в тесном мини-платье задрала ножку, сверкнув сокровенным: ошеломила своим видом

На этот раз Шейк решила преобразиться. Она облачилась в черное кружевное платье-бюстье, которое подчеркнуло ее фигуру. Модель блеснула своими полушариями груди в тесном декольте. Лук дополнили ботильоны с принтом под крокодила. Ирине также сделали высокую прическу с мелкими кудрями в стиле рок-див. Звезда показала свои длинные ноги во всей красе.

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