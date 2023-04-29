Ирина Шейк в тесном мини-платье задрала ножку, сверкнув сокровенным: ошеломила своим видом

Ирина Шейк уже давно стала известной на весь мир. Российская модель живет в Нью-Йорке. Она продолжает строить карьеру и регулярно появляется на модных показах. На этот раз модель провела неделю на фестивале «Коачелла», где то и дело красовалась в купальнике и дерзких нарядах. А теперь звезда отметилась на вечеринке Prince 's Trust-2023.
На этот раз Шейк решила преобразиться. Она облачилась в черное кружевное платье-бюстье, которое подчеркнуло ее фигуру. Модель блеснула своими полушариями груди в тесном декольте. Лук дополнили ботильоны с принтом под крокодила. Ирине также сделали высокую прическу с мелкими кудрями в стиле рок-див. Звезда показала свои длинные ноги во всей красе.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
К слову, Ирина повеселилась на вечеринке. На одном из фото она задрала ножку, засветив сокровенное в коротком наряде. Модель вела себя, как дерзкая рокерша.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Шейк. Ее осыпали комплиментами. «Какая роскошная», «Это просто бесподобно», «Что за красотка!», «И тут все ошалели», «Куколка», — стали писать в Сети.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды