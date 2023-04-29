Вот как надо веселить детей: Подольская устроила зажигательные танцы с сыновьями Преснякова на кухне

Наталья Подольская не так давно стала ведущей шоу, которое посвящено воспитанию детей. Сама она растит сыновей: семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Во многом ей помогает муж Владимир Пресняков.
Обычно Наталья ездит на съемки и разные мероприятия. Но 29 апреля она смогла посвятить время семье. Певица поделилась умилительными видео. Она устроила танцы прямо на улице. Артистка была в брюках и рубашку в клетку. Она подпевала и ритмично двигалась.
Подольская показала, как танцует маленький Ваня. Он даже кричал от восторга. А Артемий был в шапочке с Миньоном. Они все вместе отрывались под музыку.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Как круто», «Шикарно танцуют», «Артемий очарователен», «Этот блондин всех покорит», «Какая идиллия», «Счастливые моменты», «Они так быстро растут», «Ой, милота! Какие они сладкие», — стали писать пользователи Сети.