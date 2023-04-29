Вот как надо веселить детей: Подольская устроила зажигательные танцы с сыновьями Преснякова на кухне

Обычно Наталья ездит на съемки и разные мероприятия. Но 29 апреля она смогла посвятить время семье. Певица поделилась умилительными видео. Она устроила танцы прямо на улице. Артистка была в брюках и рубашку в клетку. Она подпевала и ритмично двигалась.

Подольская показала, как танцует маленький Ваня. Он даже кричал от восторга. А Артемий был в шапочке с Миньоном. Они все вместе отрывались под музыку.

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