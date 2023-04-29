«Словно голая, хоть в трусиках?»: Севастьянова сразила своими точеными изгибами фигуры на Мальдивах

Недавно Каролина прилетела на Мальдивы. Она проводит отпуск с возлюбленным, имя которого скрывает. Гимнастка то и дело красуется в мини-бикини. На этот раз она решила позировать с видом на океан. Севастьянова продемонстрировала свою изящную фигуру и просвет между ног. Она козырнула идеальными изгибами.

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