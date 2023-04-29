«Словно голая, хоть в трусиках?»: Севастьянова сразила своими точеными изгибами фигуры на Мальдивах

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка взбудоражила фанатов горячим кадром.

Каролина Севастьянова уже давно стала известной. Она была художественной гимнасткой и активно участвовала в соревнованиях. Спортсменка смогла стать олимпийской чемпионкой. Примечательно, что теперь она много путешествует. Звезда не перестает следить за фигурой и делится смелыми кадрами. 

Недавно Каролина прилетела на Мальдивы. Она проводит отпуск с возлюбленным, имя которого скрывает. Гимнастка то и дело красуется в мини-бикини. На этот раз она решила позировать с видом на океан. Севастьянова продемонстрировала свою изящную фигуру и просвет между ног. Она козырнула идеальными изгибами. 

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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Ее осыпали комплиментами. «Шикарная фигурка», «Королева», «Ох, какие бедра», «Вся такая ладненькая», «Роскошный вид сзади», «Ох, как хороша», «Словно голая, хоть в трусиках?», «Русалка с ногами», — прокомментировали пост подписчики.

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