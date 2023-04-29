Посвежела - не узнать: Навка в молочном кардигане и юбке с перьями вышла на вечерний променад в Парке Горького

На этот раз Навка решила выйти на променад. Она провела время в Парке Горького. Фигуристка в свои 48 лет следит за фигурой и не перестает экспериментировать с образами. На этот раз она предстала в молочном длинном кардигане с поясом и юбке с розовыми перьями. лук дополняли замшевые сапожки песочного цвета.

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