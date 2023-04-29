Посвежела - не узнать: Навка в молочном кардигане и юбке с перьями вышла на вечерний променад в Парке Горького

Татьяна Навка уже много лет выступает на льду. Раньше она участвовала в соревнованиях, а также стала олимпийской чемпионкой. Примечательно, что теперь фигуристка создает красочные ледовые шоу. По ее стопам пошла даже дочка Надежда, которая теперь участвует в соревнованиях.
На этот раз Навка решила выйти на променад. Она провела время в Парке Горького. Фигуристка в свои 48 лет следит за фигурой и не перестает экспериментировать с образами. На этот раз она предстала в молочном длинном кардигане с поясом и юбке с розовыми перьями. лук дополняли замшевые сапожки песочного цвета.
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Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
«Мой любимый Парк Горького», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. Многие заметили, что она посвежела. «Помолодела что ли?», «Почему то напоминает белого лебедя!», «Красивая очень», «Не узнать», «Как вы похорошели», — стали писать в Сети.
Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды