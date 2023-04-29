Шоу «Кто хочет стать миллионером?» вернулось в эфир: рассекречено, кто занял место ведущего в передаче вместо Диброва

Студия теперь совсем другая, установлены новые декорации. А вместо звезд участниками стали зрители программы, которые теперь могут заполнить анкету и попасть в эфир. Достаточно рассказать о себе, увлечениях и о том, в каких интеллектуальных играх человек уже отметился ранее.

На съемки отбирают по шесть человек. Игроки в студии должны ответь на вопросы, которым также будут прилагаться 4 варианта ответов. И тот, кто первым дает правильный ответ, будет играет с ведущей уже за приз в 3 миллиона рублей. Остались подсказки и две несгораемые суммы 5 тысяч и 100 тысяч рублей.

И, как поговаривали ранее, место Диброва заняла певица Юлианна Караулова.