Шоу «Кто хочет стать миллионером?» вернулось в эфир: рассекречено, кто занял место ведущего в передаче вместо Диброва

Интригой последних нескольких недель стала новость о том, что Дмитрий Дибров покинул место ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?». Состоялся кастинг, в котором приняла участие даже Лариса Гузеева. А 29 апреля в эфир Первого канала спустя 10 месяцев перерыва вернулась передача с новым ведущим и в обновленном формате.
Студия теперь совсем другая, установлены новые декорации. А вместо звезд участниками стали зрители программы, которые теперь могут заполнить анкету и попасть в эфир. Достаточно рассказать о себе, увлечениях и о том, в каких интеллектуальных играх человек уже отметился ранее.
На съемки отбирают по шесть человек. Игроки в студии должны ответь на вопросы, которым также будут прилагаться 4 варианта ответов. И тот, кто первым дает правильный ответ, будет играет с ведущей уже за приз в 3 миллиона рублей. Остались подсказки и две несгораемые суммы 5 тысяч и 100 тысяч рублей.
И, как поговаривали ранее, место Диброва заняла певица Юлианна Караулова.
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Юлианна Караулова рассказала о своем новом опыте и первых съемках в шоу в качестве ведущей:
«Конечно, переживаю, как меня примут - передача легендарная, у нее большая аудитория. Впрочем, участники волнуются не меньше, многие впервые в кадре. Свою задачу вижу в том, чтобы помочь им раскрепоститься, дать возможность подумать в спокойной обстановке.
На съемках первых программ было непривычно, ведь я привыкла все время куда-то бежать, торопиться, а формат игры не терпит суеты. Все очень размеренно, с большими паузами - пришлось привыкать. Дмитрий Дибров был строгим ведущим. Я, конечно, в силу своего характера буду абсолютно по-другому вести шоу», – рассказала звезда.