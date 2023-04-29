Покинула Россию: Бузова в романтичном мини-платье с принтом «мильфлер» отметилась за границей

Ольга Бузова уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она продолжает вести передачи и давать концерты. В 37 лет артистка может похвастаться целым состоянием и квартирой в Москве. Однако встретить любовь ей оказалось сложно. Но вот уже несколько недель звезда интригует всех кольцом на пальце с внушительным бриллиантом.
На этот раз Ольга решила устроить себе отпуск. Обычно ей редко удается выкроить время на отдых. Накануне телеведущая пережила два перелета подряд. Она не стала раскрывать, где находится, но сразу отведала пиццу и другие итальянские блюда. Поклонники заподозрили, что артистка оказалась в Европе.
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На новых кадрах Бузова в розовом мини-платье с романтичным принтом «мильфлер» отправилась на прогулку.
«Я тут на один день. Завтра снова в полет», – заявила звезда.
На этот раз Ольга лишь в соцсетях поздравила своего PR-директора Антона с днем рождения Возможно, что она намерена встретиться с ним, именинник в свою очередь находится на отдыхе на Шри-Ланке.