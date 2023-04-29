Покинула Россию: Бузова в романтичном мини-платье с принтом «мильфлер» отметилась за границей

На этот раз Ольга решила устроить себе отпуск. Обычно ей редко удается выкроить время на отдых. Накануне телеведущая пережила два перелета подряд. Она не стала раскрывать, где находится, но сразу отведала пиццу и другие итальянские блюда. Поклонники заподозрили, что артистка оказалась в Европе.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

На новых кадрах Бузова в розовом мини-платье с романтичным принтом «мильфлер» отправилась на прогулку.