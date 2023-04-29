«Зажигали под Шуру, Губина и Киркорова»: Лиза Арзамасова устроила танцы со своим годовалым сыном на даче

Теплые весенние дни Лиза решила провести на даче. Она поделилась новыми кадрами. Актриса покрасовалась в домашнем наряде без макияжа и укладки. Она включила хиты известных российских исполнителей и подпевала им. Маленький Лев сидел за детский столиком. Он с любопытством смотрел на маму. Компанию ему также составил сосед. Арзамасова смогла устроить целое шоу.

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