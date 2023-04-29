«Зажигали под Шуру, Губина и Киркорова»: Лиза Арзамасова устроила танцы со своим годовалым сыном на даче

Лиза Арзамасова уже давно снимается в кино. Она смогла прославиться благодаря сериалу «Папины дочки». А недавно актриса снялась в продолжении ситкома. Примечательно, что Лиза за минувшие годы повзрослела. Она состоит в браке с Ильей Авербухом и растит годовалого сына Льва.
Теплые весенние дни Лиза решила провести на даче. Она поделилась новыми кадрами. Актриса покрасовалась в домашнем наряде без макияжа и укладки. Она включила хиты известных российских исполнителей и подпевала им. Маленький Лев сидел за детский столиком. Он с любопытством смотрел на маму. Компанию ему также составил сосед. Арзамасова смогла устроить целое шоу.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Все дошкольное детство мы с соседками по даче летом зажигали под Шуру, Губина и Киркорова. Дискотека «для тех, кому уже исполнилось 4 года» гремела исключительно с этими исполнителями. Поэтому когда недавно у нас зашел с двоюродным братом разговор о том, под какую музыку зажигают наши парни, «которым уже исполнился год», и он называл модные современные треки, я топила за old school!» – поделилась звезда.
Поклонники были в восторге от видео. «Как же Лева похож на вас Лиз. Малыши чудесные», «Очень весело! Настоящий сценический урок от актрисы и мамы по совместительству», «Лиза, какая вы гармоничная!», «Маленькие артисты», — стали писать подписчики.