Бородина в белоснежном купальнике блеснула своими «аппетитными» формами: парео задралось, оголив зону бикини

На этот раз Ксения улетела в Дубай. Она не скрывает, что наслаждается уединенным отдыхом. Вечерами телеведущая выходит в свет. А днем она загорает на пляже. На этот раз Бородина покрасовалась в белоснежной купальнике. Она похвасталась своим загаром. Вязаное парео задралось, открыв зону бикини.

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