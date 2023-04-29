Бородина в белоснежном купальнике блеснула своими «аппетитными» формами: парео задралось, оголив зону бикини

Ксения Бородина уже давно стала популярной персоной. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Ведущая шоу «Дом-2» регулярно путешествует. Она регулярно пополняет гардероб новыми нарядами. В свои 40 лет телеведущая активно следит за фигурой. Она не стесняется носить смелые наряды.
На этот раз Ксения улетела в Дубай. Она не скрывает, что наслаждается уединенным отдыхом. Вечерами телеведущая выходит в свет. А днем она загорает на пляже. На этот раз Бородина покрасовалась в белоснежной купальнике. Она похвасталась своим загаром. Вязаное парео задралось, открыв зону бикини.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая стройняшка», «Просто красотка», «Ох, как красиво смотрится белый купальник», «Сочная мамасита», «Ой, как хороша», «Такая фигурка — закачаешься», «А смысл парео? Оно почти на ушах», — стали писать подписчики.