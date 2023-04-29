Прилучный пришел поддержать детей Муцениеце на школьный концерт: дочка в мерцающем платье спела на публике

28 апреля Павел отправился на мероприятие в школу к детям. Он не скрывает, что любит проводить время с ними, поэтому нашел время, чтобы поддержать сына Тимофея и дочку Мию. Они выступили на концерте и получили награды. Наследник актера не скрывал радости, когда занял первое место. А Мия в мерцающем платье спела перед публикой.

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