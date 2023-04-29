Прилучный пришел поддержать детей Муцениеце на школьный концерт: дочка в мерцающем платье спела на публике

Павел Прилучный в 2022 году снова женился на актрисе Зепюр Брутян. Избранница артиста ждет ребенка. У Павла есть двое детей от первого брака с Агатой Муцениеце. Он поддерживает с ними общение.
28 апреля Павел отправился на мероприятие в школу к детям. Он не скрывает, что любит проводить время с ними, поэтому нашел время, чтобы поддержать сына Тимофея и дочку Мию. Они выступили на концерте и получили награды. Наследник актера не скрывал радости, когда занял первое место. А Мия в мерцающем платье спела перед публикой.
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«Дети счастливы! Моя мартышка», – сказал Прилучный.
Поклонники отметили, что малыши унаследовали талант. Тимофея уже зовут играть в школьном спектакле. А Мия поет, как мама. Напомним, что Агата недавно получила роль в театре, где демонстрирует не только актерское мастерство. Бывшие супруги общаются, но предпочитают не встречаться. Муцениеце звала экс-мужа и его новую пассию на детский праздник в феврале, но они не пришли.