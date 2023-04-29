Кристина Орбакайте не будет петь в Германии 9 мая — помешали неожиданные обстоятельства

Кристина Орбакайте планировала свой немецкий тур еще 3 года назад. Но тогда артистке помешали выступить повсеместные ограничения из-за коронавируса.

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Когда вирус отступил, певица решила вернуться к отмененным концертам и анонсировала тур на конец апреля и начало мая 2023 года. Но, увы, и этим планам не суждено было сбыться, так как в самый последний момент выяснилось, что часть коллектива Орбакайте не получила визы.

«Дорогие мои зрители Германии, вот уже 3 года я жду встречи с вами. Я с радостью опубликовала афишу предстоящих концертов, но обстоятельства сложились так, что часть моего коллектива еще не получила визы. Организаторы опять вынуждены перенести мой тур! Как только будут известны новые даты, я сразу дам знать», — написала Кристина в соцсети.

Российские поклонники звезды даже обрадовались такому повороту. Ведь они с самого начала говорили о том, что выступать в Германии 9 мая очень непатриотично.