Севастьянова в стрингах-ниточках обнажила свои изящны бедра: грациозно поджала ножку, сверкнув «сдобой»

Каролина Севастьянова много лет посвятила спорту. Она является художественной гимнасткой. В ее копилке большое количество наград, включая олимпийское золото. А теперь Каролина регулярно путешествует. Она появляется в роскошных ресторанах и на светских раутах. Звезда не стесняется оголять свои прелести.
На этот раз Севастьянова приехала на Мальдивы. Там она отметила свой день рождения в компании таинственного бойфренда. А накануне гимнастка устроила фотосессию на пляже. Она в мини-бикини на тесемках прилегла на гамак, оголив свои точеные формы. Каролина подставила солнцу бедра, поджав грациозно ножку. Стринги пропали в недрах.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какой вид», «Просто богиня», «Такие длинные ножки», «Когда вообще нет изъяна», «Ровный загар», «Просто слов нет, какие формы», «Беда смотрятся будоражуще», «Как голая», — стали писать подписчики.