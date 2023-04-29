Севастьянова в стрингах-ниточках обнажила свои изящны бедра: грациозно поджала ножку, сверкнув «сдобой»

На этот раз Севастьянова приехала на Мальдивы. Там она отметила свой день рождения в компании таинственного бойфренда. А накануне гимнастка устроила фотосессию на пляже. Она в мини-бикини на тесемках прилегла на гамак, оголив свои точеные формы. Каролина подставила солнцу бедра, поджав грациозно ножку. Стринги пропали в недрах.

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