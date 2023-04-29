Мария Погребняк рассказала о том, как пугала мужа расставанием: «Если тебя не будет через 30 минут дома, я развожусь»

Мария Погребняк не так часто говорит о своих отношениях с мужем, но в одном из последних интервью она призналась, что в их браке был сложный период.

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По словам девушки, трудности возникли из-за ее ревности. Ее супругу Павлу Погребняку тогда было 23 года. Карьера футболиста резко пошла в гору, Павел стал популярным, и у него появилось куча фанаток. Марию это очень пугало, она думала о том, что мужа могут увести, и старалась отслеживать каждый его шаг.

«Я не могла себя контролировать, засекала время — во сколько он придет. Рыдала в трубку: если тебя не будет через 30 минут дома, я развожусь. Бесконечные ссоры. Доверие полностью рухнуло», — поделилась Погребняк.

Но в какой-то момент Мария осознала, что проблема не в Павле, а в ней самой. И начала меняться: постройнела, изменила стиль одежды, завела хобби и интересных друзей. Это помогло ей осознать собственную ценность. И муж, заметив позитивные перемены, стал любить ее еще больше.

Источник: YouTube-канал «Ассоль»