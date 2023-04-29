Анастасия Шубская в кожаной юбке и кроп-топе засветила свои изящные формы: оторвалась на вечеринке

На этот раз Шубская захотела облачиться в кожаную юбку с разрезом и черный кроп-топ с откровенным декольте. Она блеснула своими изящными формами. Мама двоих детей отправилась на вечеринку, где устроила танцы под хиты Зиверт, которая выступила перед публикой. Анастасия не прикрывала свой округлый бюст.

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