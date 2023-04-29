Анастасия Шубская в кожаной юбке и кроп-топе засветила свои изящные формы: оторвалась на вечеринке

Александр Овечкин уже давно состоит в браке с Анастасией Шубской. Пара живет в США, где тренируется хоккеист. Однако они регулярно приезжают в Россию. Недавно у спортсмена начался длительный отпуск. Они приехали в Москву в середине весны. Дочка Веры Глаголевой накануне отметилась на публике.
На этот раз Шубская захотела облачиться в кожаную юбку с разрезом и черный кроп-топ с откровенным декольте. Она блеснула своими изящными формами. Мама двоих детей отправилась на вечеринку, где устроила танцы под хиты Зиверт, которая выступила перед публикой. Анастасия не прикрывала свой округлый бюст.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Шубская. Многие поразились тому, в какой форме находится она. «Вот это красотка», «Нет слов, фигурка идеальная», «Всем бы так выглядеть», «Стильная и соблазнительная», «Наряд просто сводит с ума», «Шик», «Давно не видели такую леди», — стали писать в Сети.