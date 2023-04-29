Кейт Миддлтон в платье миди в клетку от Zara с воротником-галстуком и сапожках появилась на месте катастрофы в Уэльсе

На этот раз Миддлтон и принц Уильям отправились в Уэльс. Пара провела там два дня. Сначала супруги отправились в горы, где приняли участие в тренировке спасателей. А 28 апреля они встретились с местными жителями. Кэтрин облачилась в платье миди в клетку от Zara с воротником-галстуком.

Наряд обошелся всего в 9 тысяч рублей. Лук дополнило длинное черное пальто и замшевые сапоги с высоким голенищем.

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