Кейт Миддлтон в платье миди в клетку от Zara с воротником-галстуком и сапожках появилась на месте катастрофы в Уэльсе

Кейт Миддлтон уже давно стала частью королевской семьи. Примечательно, что она всегда демонстрирует идеальные манеры и безупречные образы. Принцесса Уэльская получила еще больше обязанностей в 2022 году после смерти королевы Елизаветы II. Она успевает проводить время с семьей и совершать деловые поездки.
На этот раз Миддлтон и принц Уильям отправились в Уэльс. Пара провела там два дня. Сначала супруги отправились в горы, где приняли участие в тренировке спасателей. А 28 апреля они встретились с местными жителями. Кэтрин облачилась в платье миди в клетку от Zara с воротником-галстуком.
Наряд обошелся всего в 9 тысяч рублей. Лук дополнило длинное черное пальто и замшевые сапоги с высоким голенищем.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
Миддлтон и принц Уильям почтили память жертв катастрофы в Аберфане. Напомним, что 21 октября 1966 года в результате оползня под камнями оказалась местная школа Пантглас и прилегающие к ней дома. Тогда погибли 144 человека, в том числе 116 детей. Принцесса Уэльская с радостью пообщалась с местными жителями.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press