Наталья Власова рассказала правду о своем самочувствии: «В СМИ все преувеличено и раздуто»

Не так давно со звездой 90-х случилось несчастье: Наталью Власову доставили в больницу с сердечной недостаточностью. Певицу ввели в искусственную кому и срочно прооперировали. К счастью, сейчас состояние звезды улучшилось, Наталья пришла в себя и вышла на связь с поклонниками.
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Власова рассказала в своем блоге о том, что ее уже выписали из больницы. Сейчас артистка находится дома и чувствует себя намного лучше.
«Буду считать, что эта ситуация мне дана, чтобы узнать сколько в мире добрых людей и кто мои друзья. Спасибо за поддержку, удивительные и прекрасные люди! Я тронута до глубины души.
В СМИ всё преувеличено и раздуто, мне намного лучше и я дома. Хотелось бы обо всём случившемся забыть как о страшном сне», — сказала Наталья.