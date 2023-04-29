«Вот это кошечка»: Нюша в кожаном платье в облипку и чулках блеснула прелестями фигуры

Нюша. Фото: соцсети звезды

Певица кардинально преобразилась для фотосессии.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она прославилась, когда была совсем молодой. Теперь певица продолжает строить карьеру. Она не скрывает, что любит экспериментировать с образами. Даже после родов артистка смело носит миниатюрные шорты. Последние несколько месяцев звезда активно занималась спортом и худела. 

Примечательно, что Нюша решила устроить новую фотосессию. Она предстала на новых кадрах в кожаном платье в облипку. Наряд подчеркнул ее изящные формы. Певица предпочла сделать модную укладку с «рожками» и макияж с акцентом на глаза. Звезда в свои 32 года не стеснятся демонстрировать достоинства фигуры.

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«Следующая серия «женщина кошка» должна быть с моим участием», – написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. «Такая красотка», «Очень круто! Вот это кошечка», «А фигурка стала прежней», «Губки -уточки все портят», «Ох, какой дерзкий лук», — стали писать подписчики.

 

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