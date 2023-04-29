«Вот это кошечка»: Нюша в кожаном платье в облипку и чулках блеснула прелестями фигуры

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она прославилась, когда была совсем молодой. Теперь певица продолжает строить карьеру. Она не скрывает, что любит экспериментировать с образами. Даже после родов артистка смело носит миниатюрные шорты. Последние несколько месяцев звезда активно занималась спортом и худела.
Примечательно, что Нюша решила устроить новую фотосессию. Она предстала на новых кадрах в кожаном платье в облипку. Наряд подчеркнул ее изящные формы. Певица предпочла сделать модную укладку с «рожками» и макияж с акцентом на глаза. Звезда в свои 32 года не стеснятся демонстрировать достоинства фигуры.
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«Следующая серия «женщина кошка» должна быть с моим участием», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. «Такая красотка», «Очень круто! Вот это кошечка», «А фигурка стала прежней», «Губки -уточки все портят», «Ох, какой дерзкий лук», — стали писать подписчики.