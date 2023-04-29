«Вот это кошечка»: Нюша в кожаном платье в облипку и чулках блеснула прелестями фигуры

Примечательно, что Нюша решила устроить новую фотосессию. Она предстала на новых кадрах в кожаном платье в облипку. Наряд подчеркнул ее изящные формы. Певица предпочла сделать модную укладку с «рожками» и макияж с акцентом на глаза. Звезда в свои 32 года не стеснятся демонстрировать достоинства фигуры.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».