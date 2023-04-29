Что заявила тетя Елены Блиновской после задержания — неожиданно, так и не скажешь, что родственники

«Королева марафонов» Елена Блиновская из-за мутных схем с доходами не доплатила государству 918 млн рублей. Дело приняло серьезный оборот: блогерше предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств преступным путем. Новость стала настоящим шоком для родственников Блиновской.

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Больше всего неприятные известия возмутили родную тетю блогерши. Галина Алцыбеева, считая, что богатства затуманили разум родственнице, не стала защищать племянницу.