Что заявила тетя Елены Блиновской после задержания — неожиданно, так и не скажешь, что родственники

«Королева марафонов» Елена Блиновская из-за мутных схем с доходами не доплатила государству 918 млн рублей. Дело приняло серьезный оборот: блогерше предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств преступным путем. Новость стала настоящим шоком для родственников Блиновской.
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Больше всего неприятные известия возмутили родную тетю блогерши. Галина Алцыбеева, считая, что богатства затуманили разум родственнице, не стала защищать племянницу.
«Налоги платить надо! Это все знают прекрасно. Я не знаю — с таких больших денег без проблем бы налоги заплатила и работала дальше. Народ же ходит к ней. Не знаю, я вообще не понимаю этого», — заявила женщина «Пятому каналу».