Кроссовки Prada, бомбер из ЦУМа: Блиновская отправилась в изолятор в наряде за 125 тысяч рублей

Весь свет обсуждает задержание гуру марафонов по исполнению желаний Елены Блиновской. Блогерша сколотила баснословное состояние на продаже марафонов, устроив тем самым себе райскую жизнь. Путешествия, дорогие авто, недвижимость, вещи от известных домов моды.

Деньги текли рекой в карман коуча, но 27 апреля произошли колоссальные перемены: на границе с Белоруссией Блиновскую задержали. Ее обвинили в неуплате налогов и отмывании средств. На два месяца звезду соцсетей отправили под домашний арест.

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Впрочем, отказываться от красивой жизни Блиновская не спешит. В день, когда Пресненский суд Москвы огласил свое решение, «королева инфоцыган» щеголяла в модном образе. Страшные слова о грозящем наказании она слушала в уютном спортивном костюме черного цвета, кроссовках Prada и в куртке-бомбере из ЦУМа. Каждый из этих лотов обошелся марафонщице в десятки тысяч рублей.

Самым дорогим лотом оказалась обувь. Ее гроза соцсетей купила примерно за 80 тысяч рублей. Вдвое меньше она отдала за куртку. Итого модный образ обошелся Блиновской как минимум в 125 тысяч рублей.

По материалам KP.RU