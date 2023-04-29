«На одно ухо»: Роза Сябитова пожаловалась на слух

Главная сваха страны Роза Сябитова рассказала в личном микроблоге о проблемах со здоровьем.

Знаменитость отметила, что ее подводят собственные уши. Вернее, ухо. Телеведущая утверждает, что так проявляется последствие работы.

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