Умер ведущий «Фазенды» Сергей Колесников

О смерти актера Сергея Колесникова сообщила его жена.
Ведущий программы «Фазенда» умер субботним утром, 29 апреля. Причина смерти артиста пока не называется. Об этом сообщили ria.ru со ссылкой на жену скончавшегося актера.
Отметим, что Сергею Колесникову было 68 лет. Актер снимался в таких фильмах и сериалах, как «Петербургские тайны», «Дальнобойщики», «Черное море» и «Замерзшие души».
Многим зрителям Сергей Колеснков запомнился как жизнерадостный ведущий программы о преображении дачных участков «Фазенда» на Первом канале.