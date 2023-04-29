Умер ведущий «Фазенды» Сергей Колесников

Отметим, что Сергею Колесникову было 68 лет. Актер снимался в таких фильмах и сериалах, как «Петербургские тайны», «Дальнобойщики», «Черное море» и «Замерзшие души».

Многим зрителям Сергей Колеснков запомнился как жизнерадостный ведущий программы о преображении дачных участков «Фазенда» на Первом канале.