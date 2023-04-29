Заросший участок и дом с выбитыми стеклами: что стало с замком Галкина* в Подмосковье

Признанный в России иноагентом Максим Галкин* сбежал в Израиль на фоне сложной мировой ситуации. Юморист оставил в Подмосковье шестиэтажный замок, который отчаянно пытается продать за один миллиард рублей. Но его никто не покупает.

Содержать такой особняк дорого, видимо, у Галкина* не хватает денег. Журналисты Teleprogramma.pro сняли, что территория стала неухоженной.

«Посреди заросшего поля здесь виднеется пара заброшенных построек, оставленный дом с выбитыми стеклами, валяется строительный мусор», - сообщают наши корреспонденты.

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что никто не купит их замок за такую заоблачную сумму. По его словам, цена чрезмерно преувеличена.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».