Что будет дальше с Андреем Губиным - оглашен вердикт

Звезда 90-х Андрей Губин заявил в интервью Андрею Малахову, что болеет неизлечимой болезнью. И артист якобы каждый день боится за свою жизнь.

При этом врач-терапевт Елена Кудряшова отметила, что риски действительно серьезные. Губин, по ее словам, страдает стенокардией или ее еще называют ишимической болезнью сердца.

«И если не наблюдаться у врачей, то возможен инфаркт», - заявила медик «А теперь внимание!».

Кроме того, певец заявляет, что страдает левосторонней прозопалгией лица. По мнению Кудряшовой, это действительно серьезная болезнь, но для жизни она не опасна.

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