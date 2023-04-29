Мечта сбылась спустя годы: солист «Непары» Александр Шоуа станет отцом в третий раз

Совсем скоро солист группы «Непара» Александр Шоуа станет многодетным отцом — его жена Наталья беременна. Звездная пара несколько лет мечтала о втором совместном ребенке, но беременность никак не наступала.

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Теперь же Наталья окрылена предстоящим пополнением. С ее слов, лучшего подарка на 50-летие супруга и не придумаешь.

«Мы с Сашей счастливы, это ему такой подарок к юбилею», — поделилась Шоуа.

Она отметила, что была готова к рождению еще одного ребенка, когда их с Александром дочери Таисии исполнилось 5 лет (сейчас девочке 9). Ближе к шести звездная наследница сама начала просить сестренку. Годы попыток и два неудачных ЭКО спустя, у супругов, наконец, получилось.

Срок беременности семья Шоуа пока держит в секрете, а вот пол малыша раскрыла, — у пары будет мальчик.

К слову, для 49-летнего Александра Шоуа ребенок станет третьим. От прошлых отношений у певца есть 23-летняя дочь Майя. Малышка Таисия родилась уже в браке с Натальей.

По материалам «СтарХита»