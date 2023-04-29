«Я плачу НДС»: что лепетала Блиновская за месяц до своего задержания

В конце марта коуч Елена Блиновская опровергла проверку своих доходов. Тогда «королева инфоцыган» с пеной у рта доказывала, что исправно платит налоги и ее деятельность не может быть интересна правоохранителям. Она уверенно держалась в беседе с прессой, подчеркивая, что ей бояться нечего.

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«Простите, я плачу НДС. Поэтому о каких схемах может идти речь?» — возмущалась Блиновская.

Однако спустя месяц блогершу задержали. Ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей и легализации средств преступным путем; на горизонте замаячил реальный срок — семь лет.

Продавщица марафонов признала свою вину и написала явку с повинной. 28 апреля Елену Блиновскую отправили под домашний арест на два месяца.