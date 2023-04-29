«Мало что в моде понимаю»: Никита Михалков рассекретил имя своего стилиста

Режиссер Никита Михалков рассказал, кто его одевает.
В рамках 45-го ММКФ состоялось модное шоу, организованное женой Никиты Михалкова. Сам Никита Михалков пришел поддержать Татьяну Михалкову и рассказал, кто помогает ему быть стильным.
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«Я чужой на этом празднике жизни. Мало что в моде понимаю, хотя всю жизнь прожил с человеком, который занимается модой», – процитировали Михалкова в mk.ru.
Несмотря на то, что сам Михалков не считает себя модником, гости показа оценили лук маэстро киноиндустрии.
Никита Михалков выбрал для мероприятия клетчатую рубашку с жилетом болотного оттенка и шарфом зеленого цвета, дополнил образ синими брюками. На вопрос, кто помог ему составить образ, Никита Сергеевич ответил:
«Я еще сам одеваюсь».
Напомним, ранее стало известно, какие брюки обязательно нужно «выгулять» в этот сезон.