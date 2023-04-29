«Мало что в моде понимаю»: Никита Михалков рассекретил имя своего стилиста

Режиссер Никита Михалков рассказал, кто его одевает.

В рамках 45-го ММКФ состоялось модное шоу, организованное женой Никиты Михалкова. Сам Никита Михалков пришел поддержать Татьяну Михалкову и рассказал, кто помогает ему быть стильным.

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