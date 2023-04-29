«Мало что в моде понимаю»: Никита Михалков рассекретил имя своего стилиста

Никита Михалков. Фото: Global Look Press 

Возлюбленная актера организовала модное шоу, где собрались звездные гости.

Режиссер Никита Михалков рассказал, кто его одевает.

В рамках 45-го ММКФ состоялось модное шоу, организованное женой Никиты Михалкова. Сам Никита Михалков пришел поддержать Татьяну Михалкову и рассказал, кто помогает ему быть стильным.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Я чужой на этом празднике жизни. Мало что в моде понимаю, хотя всю жизнь прожил с человеком, который занимается модой», – процитировали Михалкова в mk.ru.

Несмотря на то, что сам Михалков не считает себя модником, гости показа оценили лук маэстро киноиндустрии. 

Никита Михалков выбрал для мероприятия клетчатую рубашку с жилетом болотного оттенка и шарфом зеленого цвета, дополнил образ синими брюками. На вопрос, кто помог ему составить образ, Никита Сергеевич ответил:

«Я еще сам одеваюсь».

Напомним, ранее стало известно, какие брюки обязательно нужно «выгулять» в этот сезон.

Читайте также