Родила и отдала: на Акиньшину подали в суд собственные родители – воспитывают ее первенца, требуют алименты

Актриса Оксана Акиньшина, оказывается, судится не только с экс-мужем Арчилом Геловани, выбивая из него долг. Судя по всему, задолжала и она сама. Причем, не кому-нибудь, а собственному сыну, первенцу Филиппу. С нее требуют алименты родители, которые едва ли не с рождения воспитывают мальчика вместо нее.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Старший сын у многодетной Акиньшиной появился на свет в 2009 году в браке с Дмитрием Литвиновым. Но новоиспеченная мать не стала воспитывать ребенка, а поспешила вернуться к карьере, отдав его бабушке и дедушке. Скрыть от посторонних первенца актрису заставило еще и то, что у малыша с рождения проявились проблемы со здоровьем, сообщает сайт Woman.ru.

Сегодня Филиппу уже 14 лет, он живет с бабушкой и дедом в Санкт-Петербурге. Видится, судя по всему, с ним мать редко. И пожилые родители подали на нее в Пресненский суд сразу два иска – в 2020 и 2021 годах. Сама актриса не комментирует свою жизнь и избегает прессы.