Теперь и Тарзан мечтает об этом: Наташа Королева сменила профессию

Стало известно, в какой роли попробовала себя певица Наташа Королева.

Артистка решила стать дизайнером. Совместно с модельером Аникой Керимовой Наташа Королева презентовала коллекцию одежды на Рублевке.

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К слову, основными мотивами коллекции Королевой стали принты с тюльпанами, подсолнухами, ласточками и лебедями. Погода позволила устроить презентацию на открытом воздухе. Под тентом у фонтана гостей ждали закуски с красной и черной икрой, редкими сортами сыра и коктейли на элитном алкоголе.