Беременная жена Прилучного поделилась своей болью: «Девятый месяц»

В семье Павла Прилучного скоро случится пополнение. Его вторая жена, актриса Зепюр Брутян готовится подарить ему еще одного ребенка, и тогда «мажор» станет многодетным папой. От первого брака с Агатой Муцениеце у него есть сын и дочка.

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Беременной Брутян все в новинку – для нее это первый брак и первая беременность. Актриса не снижает активность весь период вынашивания, но ближе к родам ей вся тяжелее. Она засняла на видео, как я трудом поднимается по лестнице. Смешная озвучка с жуткой одышкой – подтверждение того, что ей невероятно уже тяжело ходить.