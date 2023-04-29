«Мы до сих пор не понимаем»: Саша Стоун прокомментировал слухи о расставании с Валей Карнавал

Блогер Саша Стоун не стал молчать после слухов о расставании с Валей Карнавал.

Стоун отметил, что о ссоре между ним и певицей не идет и речи. Пара погружена в мысли о свадьбе. У ребят даже была идея расписаться у моря.

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