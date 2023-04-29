«Мы до сих пор не понимаем»: Саша Стоун прокомментировал слухи о расставании с Валей Карнавал

Блогер Саша Стоун не стал молчать после слухов о расставании с Валей Карнавал.
Стоун отметил, что о ссоре между ним и певицей не идет и речи. Пара погружена в мысли о свадьбе. У ребят даже была идея расписаться у моря.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Мы до сих пор не понимаем, как свадьба должна проходить. Изначально не хотели большого мероприятия. Хотели взять родных и близких и расписаться у моря. Но есть вторая проблема: каждый человек у нас спрашивает про свадьбу, и о ней знает уже вся Россия. Нас поставили в положение, когда нельзя не сделать огромное мероприятие. Мы пока продумываем концепцию. Но это будет летом», – поделился Стоун в личном микроблоге.
«Если будем делать с гостями, то хотим сделать настоящую русскую свадьбу. Валя же из деревни под Ростовом, и мы думали даже туда приехать и сыграть свадьбу. Вся деревня соберется! Даты пока нет, ее определит Валя… Уже все видели это платье, кроме меня. Танец у нас будет обязательно. И я уверен, что мы сделаем с пацанами танец. Хочу сделать сюрприз Вале. Я уже очень жду этого дня, мне кажется, я пущу слезу. Это будет красиво. Я с детства очень эмоциональный, поэтому своих эмоций никогда не скрываю и особо не хочу их скрывать», – добавил Саша Стоун.
Напомним, ранее в Сети появилось фото, из-за которого поклонники заподозрили Карнавал и Стоун в расставании.