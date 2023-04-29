Брутальный красавчик: стала известна личность нового бойфренда Алены Водонаевой

Теледива Алена Водонаева долгое время скрывала своего избранника.

Соблазнительную экс-звезду «Дома-2» пленил актер Джейкоб Элорди из сериала «Эйфория». Знаменитость не раз публиковала в своем микроблоге фото этого зарубежного артиста. Тем самым Алена показывала любимый типаж мужчин.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

И вот наконец Алена Водонаева нашла своего идеального бойфренда. Им оказался Павел Пануев.