Брутальный красавчик: стала известна личность нового бойфренда Алены Водонаевой

Алена Водонаева. Фото: соцсети 

Бизнесвумен показала своего избранника.

Теледива Алена Водонаева долгое время скрывала своего избранника.

Соблазнительную экс-звезду «Дома-2» пленил актер Джейкоб Элорди из сериала «Эйфория». Знаменитость не раз публиковала в своем микроблоге фото этого зарубежного артиста. Тем самым Алена показывала любимый типаж мужчин.

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И вот наконец Алена Водонаева нашла своего идеального бойфренда. Им оказался Павел Пануев. 

Павел Пануев и Алена Водонаева. Фото: соцсети 

Алена Водонаева опубликовала в личном микроблоге кадры со светского выхода. Бизнесвумен позировала с художником-постановщиком Павлом Пануевым.

К слову, о новом избраннике Водонаевой известно немного. Павел работал в крупной архитектурно-строительной компании. Он увлекается мотоциклами и знает все о качественных интерактивных фотозонах и инсталляциях.

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