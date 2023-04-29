Брутальный красавчик: стала известна личность нового бойфренда Алены Водонаевой

Теледива Алена Водонаева долгое время скрывала своего избранника.
Соблазнительную экс-звезду «Дома-2» пленил актер Джейкоб Элорди из сериала «Эйфория». Знаменитость не раз публиковала в своем микроблоге фото этого зарубежного артиста. Тем самым Алена показывала любимый типаж мужчин.
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И вот наконец Алена Водонаева нашла своего идеального бойфренда. Им оказался Павел Пануев.
Павел Пануев и Алена Водонаева. Фото: соцсети
Алена Водонаева опубликовала в личном микроблоге кадры со светского выхода. Бизнесвумен позировала с художником-постановщиком Павлом Пануевым.
К слову, о новом избраннике Водонаевой известно немного. Павел работал в крупной архитектурно-строительной компании. Он увлекается мотоциклами и знает все о качественных интерактивных фотозонах и инсталляциях.