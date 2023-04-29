Новости шоу-бизнеса: вскрылся обман с продажей замка Пугачевой, Орбакайте тайно скупала недвижимость в США, Клава Кока купила родным квартиру

Кока подарила квартиру родителям

Певица Клавдия Высокова, наиболее известная как Клава Кока, похвасталась, что ее поиски, наконец, увенчались успехом. Она долго подыскивала подходящее жилье для семьи и нашла большую квартиру. Артистка счастлива, что порадовала родных, а теперь еще и у нее будет московская прописка.

Орбакайте тайно скупала недвижимость в США

Кристиан Орбакайте по-тихому приобретала жилье в Америке, зарабатывая в России. Известно, что у нее как минимум квартира в Нью-Йорке и дом в Майами. Сейчас они стоят целое состояние.

Обман с продажей замка Пугачевой

На днях Алла Пугачева все-таки продала замок, который построил для нее в Грязи пятый муж. И тут же появился покупатель – Стас Барецкий. Шоумен заявил, что он выложил за особняк кругленькую сумму и теперь откроет там крематорий. Но вскрылось, что эпатажный фрик не имеет отношения к сделке.