Севастьянова в крошечном бикини подставила солнышку загорелые чресла: трусиков не видно, они есть вообще?

Олимпийская чемпионка и звезда шоу про голодных знаменитостей в Африке Каролина Севастьянова улетела на Мальдивы. Здесь вместе с новым бойфрендом она отпраздновала свой день рождения и ежедневно принимает солнечные ванны на белоснежном пляже.

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Новое фото красотки в купальнике не заставило себя ждать. Она изящно изогнулась в гамаке над волнами, подставив упругие чресла жаркому солнцу. При этом, Каролина подогнула одну ногу и повернулась так, что стринг на ее теле оказалось совсем не видно. Подписчики стали задаваться вопросами, а в трусах ли она вообще, ведь на загорелой коже тесемки цвета хаки практически незаметны.