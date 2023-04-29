«Из-за черной метки»: почему Галкин* рискует никогда не продать замок в Грязи

Шумиха вокруг замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* не утихает с прошлого года, как стало известно, что семья решила его продавать. Сейчас обсуждение усилилось, якобы, наконец, покупатель нашелся. Однако, это не так, и дом по-прежнему принадлежит звездам.

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Более того, продать его знаменитости едва ли смогут – это не так просто, как кажется. Звездный адвокат Андрей Алешкин уверяет, что даже невозможно, исходя из тех обстоятельств, в которых оказался собственник – замок записан на Галкина*.

«Во-первых, вывести столь большие суммы за границу крайне проблематично: из-за текущих ограничений этот финансовый актив рискует остаться в России. Ну а самое главное, что Галкин - иноагент: из-за этой черной метки с ним вряд ли кто-то будет связываться», - объяснил kp.ru Алешкин.

Юрист поясняет, что по закону, любой человек, который вступает в финансовые отношения с иноагентом – неважно, арендатор это, покупатель, или сам Галкин* заплатит риелтору - может быть признан аффилированным лицом.

«А это мина замедленного действия, которая рискует обернуться большими проблемами для граждан РФ», - подчеркивает адвокат.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.