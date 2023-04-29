Дмитрий Нагиев объявился на рабочем месте: стал ведущим церемонии

Затаившийся Дмитрий Нагиев, как оказалось, не всем отказывает в сотрудничество. Шоумен, который перестал вести «Голос» на Первом канале, отверг предложение быть ведущим премии «МУЗ-ТВ», накануне был замечен у руля другой церемонии награждения. Только вот по какому принципу артист выбирает, где сказать «нет», а кому ответить «да», пока неизвестно.

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Нагиев как ни в чем не бывало провел премию «Женщина года» в московском Crocus City Hall. Об этом стало известно, когда в соцсетях появились кадры с мероприятия. Из разместил Курбан Омаров, хвастающийся, что его юная избранница стала «Открытием года» на этой церемонии. Нагиев вручал ей эту награду на сцене.

Кстати, некоторое время назад Нагиев был замечен за границей. Его сдала Настя Ивлеева, заснявшая товарища по рекламе в роскошном отеле Анталии.