Самбурская в сорочке засветила пышные прелести: кружева из декольте выглядывают

Актриса и певица Настасья Самбурская успела хорошо отдохнуть до майских праздников и теперь вовсю погружена в работу. Звезда снимается в новом проекте, который пока не рассекретила, зато показывает закулисье процесса.

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На кадрах, которые запечатлела в Сети Самбурская, она предстала в домашнем образе. Волосы заплетены в косу, сама она – в сорочке, на плечи накинула куртку. Застегиваться Настасья не стала, поэтому зрителям открылись соблазнительные виды в декольте. Чересчур глубокий вырез в одежде красиво обрамил пышные прелести с кружевным пуш-ап, и поклонники ахнули от такой картины.