Вскрылась правда о продаже замка Пугачевой в Грязи: кто на самом деле там сегодня хозяин

Алла Пугачева сбежала из страны вслед за пятым мужем Максимом Галкиным* еще в прошлом году. Их роскошный особняк в деревне Грязь пустует уже долгое время, хоть и был выставлен на продажу – покупатель все не находился. Еще бы, не у каждого есть лишний миллиард на настоящий замок – именно столько артистка хотела за него получить.

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Однако, на днях случилось внезапное – дом звезды продали, заявил продюсер Сергей Дворцов. По его словам, замок Пугачевой выкупил некий бизнесмен, и заплатил он ровно столько, сколько и хотела Примадонна. Тут же объявился шоумен Стас Барецкий и объявил, что тайный покупатель – это он сам, и что в особняке звезд он откроет крематорий.

Только вот ни первый, ни второй оказались, мягко говоря, не правы. По данным сайта kp.ru, в правоустанавливающих документах на замок и участок по-прежнему значится фамилия его первого и пока единственного владельца – Максима Галкина*. Так что на самом деле шоумен и его жена еще не продали замок.

Более того, Галкин* вопреки слухам не избавился ни от одной движимой и недвижимой собственности. За ним по-прежнему числятся трехкомнатная квартира в ЖК «Царское село» площадью 103 кв.м, а также два автомобиля: темно-синий лимузин «Бентли Арнадж» и «Мерседес-Бенц».

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.