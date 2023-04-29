Илана из «Уральских пельменей» поплескалась в бассейне: вжалась упругими бедрами в надувной круг

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева на майские праздники улетела в Абу-Даби. Она давно облюбовала Арабские Эмираты и приучила к ним маленькую дочку, и теперь всей семьей они отпраздновали день рождения наследницы.

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После веселого и насыщенного дня Илана поспешила окунуться в бассейн. Красавица любит общаться с подписчиками, поэтому даже на водные процедуры взяла с собой телефон – поснимать фото и видео. Кадры тут же утекли в Сеть: Илана запечатлела себя в купальнике, сидя в надувном круге. Ракурс для съемки она выбрала выгодный, и зрители увидели стройную и изящную актрису, щеголяющую точеной талией и загорелыми бедрами.