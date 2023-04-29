«Полностью порвала все связи»: Ингеборга Дапкунайте отвернулась от России

Звезда советского и литовского кино Ингеборга Дапкунайте, как и многие другие артисты, в прошлом году сбежала из России, где долгие годы успешно строила карьеру. Она привлекла к себе внимание громкими высказываниями о том, что очень жалеет, что не уехала отсюда раньше. Но вскоре стала приезжать на заработки.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Однако, стало известно, что Дапкунайте все-таки предпочла окончательно разорвать все связи с Россией. Об этом сообщает сайт «Абзац» со ссылкой на директора актрисы Раису Фомину.

«Ни с кем не сотрудничает из людей в России. Мир полон фальши, лжи. Ингеборга полностью порвала все связи с Россией», - высказалась о позиции Дапкунайте менеджер.

60-летняя актриса перебралась в Бельгию вместе с маленьким сыном и мамой. Там она пытается строить карьеру и выступать с гастролями, как это делают другие сбежавшие артисты.