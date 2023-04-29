Каролина Севастьянова не надела нижнее белье: красуется перед зеркалом, вся естественность напоказ

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова отдыхает на Мальдивах. В соцсетях длинноногой красотки не только фото в бикини, но и вечерние образы. Накануне на ужин с бойфрендом она выбрала наряд, под который не надела нижнее белье.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Перед зеркалом загорелая Севастьянова предстала в красном облегающем платье на тонких лямочках. Бюстгальтер Каролина надевать не стала, выставив всю естественность форм напоказ. Виды из декольте лишили поклонников сна, они одарили свою любимицу множеством комплиментов.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети