Каролина Севастьянова не надела нижнее белье: красуется перед зеркалом, вся естественность напоказ

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова отдыхает на Мальдивах. В соцсетях длинноногой красотки не только фото в бикини, но и вечерние образы. Накануне на ужин с бойфрендом она выбрала наряд, под который не надела нижнее белье.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Перед зеркалом загорелая Севастьянова предстала в красном облегающем платье на тонких лямочках. Бюстгальтер Каролина надевать не стала, выставив всю естественность форм напоказ. Виды из декольте лишили поклонников сна, они одарили свою любимицу множеством комплиментов.