«Ужасно стеснялась, сутулилась»: Котова раскрыла тайну первой школьной влюбленности

Певица и телеведущая Татьяна Котова рассказала о своих школьных годах и раскрыла имя своей первой любви. Красотка стала героиней нового выпуска шоу «Вкусно с Ляйсан» на канале ТВ-3. Вместе со спортсменкой и актрисой Ляйсан Утяшевой модель приготовила вкуснейший щавелевый борщ по маминому рецепту и вспомнила забавные истории из своей юности.

Татьяна подчеркнула, что первая настоящая любовь с ней случилась в 8 классе. Парня звали Стас. Красотка подчеркнула, что ужасно стеснялась своего возлюбленного.

«Я помню, как я влюбилась в парня. Его звал Стас. И я, когда выходила после какого-то урока и видела, что стоит он, его класс, сразу начинала немного сутулиться, ужасно стеснялась проходить мимо», — разоткровенничалась звезда.

К сожалению, как отметила красотка, влюбленность не переросла в что-то серьезное. Уже в ВУЗе Котовой достался весьма эмоциональный кавалер.