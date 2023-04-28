«Ужасно стеснялась, сутулилась»: Котова раскрыла тайну первой школьной влюбленности

Певица и телеведущая Татьяна Котова рассказала о своих школьных годах и раскрыла имя своей первой любви. Красотка стала героиней нового выпуска шоу «Вкусно с Ляйсан» на канале ТВ-3. Вместе со спортсменкой и актрисой Ляйсан Утяшевой модель приготовила вкуснейший щавелевый борщ по маминому рецепту и вспомнила забавные истории из своей юности.
Татьяна подчеркнула, что первая настоящая любовь с ней случилась в 8 классе. Парня звали Стас. Красотка подчеркнула, что ужасно стеснялась своего возлюбленного.
«Я помню, как я влюбилась в парня. Его звал Стас. И я, когда выходила после какого-то урока и видела, что стоит он, его класс, сразу начинала немного сутулиться, ужасно стеснялась проходить мимо», — разоткровенничалась звезда.
К сожалению, как отметила красотка, влюбленность не переросла в что-то серьезное. Уже в ВУЗе Котовой достался весьма эмоциональный кавалер.
«Я училась во вторую смену, мы засыпали в три часа ночи. Мы сидели как-то однажды в комнате — я, он и еще один парень, который играл на гитаре. И тут я говорю: "Ты так классно играешь!" И мой парень берет, хватает эту гитару и разбивает ее вдребезги», — вспомнила певица.
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Также красотка рассказала о своем детстве. Она родилась в Ростовской области, но вскоре переехала с родителями на Камчатку, там ее семья занималась рыболовным бизнесом. Модель призналась, что в детстве была заядлой рыбачкой и даже участвовала в рыболовном съезде, где ей удалось получить приз в виде грелки для рук.